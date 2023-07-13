‏ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار دخل مخزن بمصر القديمة

‏ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بمصر القديمة ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

تم إستهداف المخزن ، وأمكن ضبط مالك المخزن له معلومات جنائية ، و 3 عمال بذات المخزن ، حال قيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، وعُثر بداخله على حفرة بقطر 2 متر ، وعُمق 6 أمتار ، وكذا الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب .

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.