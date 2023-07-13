تباين آراء طلاب الثانوية بجنوب سيناء حول أسئلة امتحانات الجبر والهندسة الفراغية والأحياء

تباينت آراء طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء بالشعبين الأدبية والعلمية حول أسئلة الامتحانات.



وأكد الطلاب بلجنة مدرسة الأمل الرسمية للغات " شعبة العلوم"، ان أسئلة امتحانات مادة الأحياء كان يوجد بها بعض الأسئلة الصعبة، بينما أكد طلاب الشعبة الرياضيات ان أسئلة الجبر والهندسة الفراغية كان يوجد بها بعض التكات ولكنها في العموم في مستوى الطالب المتوسط.



كما أكد طلاب الشعبة الأدبية، ان أسئلة امتحانات مادة الفلسفة والمنطق كانت سهلة ولكنها تحتاج إلى وقت أطول.



على جانب آخر احتفلت الطلبات بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة الطور، بإنتهاء الامتحانات بالدف والزغاريد، والرقص على أغاني المهرجانات.



وأعربت الطالبات عن سعادتهم بإنتهاء الامتحانات، مؤكدين أن الامتحانات اليوم كانت في مستوى كافة مستويات الطلاب.



وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة انتهت دون رصد أي مخالفات، أو حالات غش داخل اللجان، ولم تتلق الغرفة أي شكاوى بشأن أسئلة الامتحانات.



وأدى اليوم الخميس، طلاب وطالبات الشعبة العلمية "العلوم" بجنوب سيناء، الامتحانات في مادة " الأحياء "، وأدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحانات في مادة الرياضة البحتية "الجبر والهندسة الفراغية"، وأدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات في مادة "الفلسفة والمنطق".



جدير بالذكر أن 1199 طالب وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء داخل 8 لجان بمدن طور سيناء، شرم الشيخ، أبورديس، أبوزنيمة، رأس سدر ، دهب، ونويبع، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

طلبات امام اللجان

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