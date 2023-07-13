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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجديد حبس سائق تسبب فى وفاة طفلة صدمها بالأتوبيس

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، تجديد حبس سائق اتوبيس المتهم فى حادث دهس طفلة وسط مدينة الغردقة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة حين تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع طفة تدعى "رضا. ا"، 16 سنة، بعد أن صدمها أتوبيس نقل ركاب وسط مدينة الغردقة.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين وفاة الطفلة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، وتم إلقاء لقبض على السائق.

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