التصفية الموسمية الثانية.. بدء الأوكازيون ‏الصيفي 7 أغسطس ‏

أصدر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" في 7/8/2023 ،وقضى القرار الصادر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المدة المحددة للأوكازيون شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين كما نص القرار أيضا ضرورة حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال أن الإوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مشيرا إلى أن التخفيضات الموجودة بالإوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين بشراء اكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل بضاعتهم الموجودة لديهم
وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال إن الاوكازيون يساهم في تنشيط التجارة الداخلية مؤكدا ان الاوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس بل محال الأدوات المنزليه والمصنوعات الجلدية أيضا.