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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أبرزها 23 يوليو والسنة الهجرية.. 8 أيام إجازة للموظفين بالشهر الحالي

موظفين
موظفين

إجازة ثورة 23 يوليو 2023.. يتساءل الكثير من الموظفين سواء القطاع الخاص أو الحكومة عن موعد اجازة ثورة يوليو وكذا الاجازات المتبقية في الشهر الجاري.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسميًا عن موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023 للقطاعين العام والخاص.

إجازة ثورة 23 يوليو 2023

ووفقا لبيان رئيس الوزراء فإن موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023 يحل يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023، مؤكدًا أن إجازة ثورة 23 يوليو 2023 مدفوعة الأجر.

ويستفيد من الإجازة، العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

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اجازة رأس السنة الهجرية

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بشأن إجازة رأس السنة الهجرية 2023، بأن تكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023.

وتعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 مدفوعة الأجر أيضا، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

وذلك بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

إجازات شهر يوليو 2023

وتأتي إجازة ثورة 23 يوليو 2023 ضمن الإجازات المتبقية بشهر يوليو 2023، وهى:

الجمعة 14 يوليو
السبت 15 يوليو
الخميس 20 يوليو
الجمعة 21 يوليو
السبت 22 يوليو
الأحد 23 يوليو
الجمعة 28 يوليو
السبت 29 يوليو

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