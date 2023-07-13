برقم خيالي| ليفربول يحدد سعر بيع نجم الفريق.. والقرار بعد 48 ساعة

تستعد أندية العالم خلال الفترة الحالية لعقد عدة صفقات مختلفة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وشهد الدوري السعودي عدة صفقات مختلفة خلال الفترة الماضية، وأبرز تلك الصفقات هو

كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، وكريم بنزيما.

جوردان هندورسون

ليفربول يحدد سعر بيع نجم الفريق

أفصحت تقارير صحفية صباح اليوم، عن أن نادي ليفربول الإنجليزي قام بتحديد سعر بيع قائد الفريق جوردان هندرسون إلى الاتفاق السعودي، وسوف يتم ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، في تصريحات إعلامية له، أن نادي الاتفاق السعودي يضغط من أجل التوقيع مع جوردان هندرسون، ويريد ستيفن جيرارد اللاعب الإنجليزي، ولا يزال ينتظر الاتصال النهائي من جانب اللاعب.

وأضاف رومانو، أن ليفربول لن يتخلى عن قائده هندرسون بمبلغ أقل من 10 ملايين جنيه إسترليني، موضحا أن القرار النهائي في يد اللاعب.

ماذا يريد الاتفاق السعودي من جوردان هندورسون؟

واختتم رومانو، أن نادي الاتفاق السعودي يريد الحصول على هندرسون على انتقال مجاني لكن ليفربول يصر على رسوم 10 ملايين جنيه إسترليني.

هل يرحل جوردان هندرسون عن ليفربول؟

وفي نفس النهج قال موقع "آنفيلد واتش"، إن جوردان هندرسون لم يحسم قراره حتى الآن بالرحيل عن ليفربول والانتقال إلى الاتفاق السعودي في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الموقع القريب من النادي الإنجليزي، أن هندرسون في صراع ما إذا سيغادر ليفربول أو البقاء وأنه من المتوقع أن يصدر قرار نهائي في الفترة المقبلة.

جوردان هندورسون

48 ساعة أمام جوردان هندرسون لحسم القرار

كما أشارت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إلى أن هندرسون سيقرر مصيره خلال 48 ساعة القادمة ما إذا سيبقى في صفوف ليفربول أو الانضمام إلى الاتفاق السعودي لينضم إلى ستيفن جيرارد.

وكان ليفربول قد بدأ معسكره التحضيري للموسم الجديد، يوم السبت الماضي، من خلال مجموعة تدريبات بدنية.

ومن المقرر أن يسافر ليفربول، خلال الفترة المقبلة إلى ألمانيا، لخوض معسكر إعدادي تحضيرا للموسم الجديد، الذي سيشهد خوض عدة وديات ضد فرق كارلسروه وفيورث وبايرن ميونيخ وليستر سيتي.