برشلونة يستهدف ضم نجم ليفربول.. تفاصيل

أكد تقرير صحفي، أن نادي برشلونة الإسباني يرغب في التعاقد مع تياجو ألكانتارا، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الصيف الحالي.



وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة يستهدف التعاقد مع تياجو ألكانتارا خلال الصيف الحالي، في ظل عدم وضوح مصيره مع الريدز.



وأضافت أنه من المرجح أن تكون الصفقة على سبيل الإعارة، حال موافقة نادي ليفربول.



وعانى تياجو ألكانتارا من الابتعاد عن المشاركة مع ليفربول في معظم مباريات الموسم الماضي، بسبب الإصابة.



يذكر أن تياجو ألكانتارا من ناشئي نادي برشلونة، ولعب في صفوق الفريق الأول خلال الفترة من 2009 حتى 2013.



كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا أن تياجو ألكانتارا رفض عرضا مغريا من أحد أندية الدوري السعودي للانضمام إلى صفوفه، الصيف الحالي.