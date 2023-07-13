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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

ستاد القاهرة
ستاد القاهرة

شب حريق محدود داخل ستاد القاهرة قبل ساعات محدودة من مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها الثامنة مساء والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري .

من جانبه قال وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة فى تصريحات خاصة أنه تم السيطرة على الحريق المحدود على الفور فور نشوب النيران دون حدوث أى أضرار داخل الاستاد .

وأوضح عبد الوهاب أن الحريق كان بسبب ماس كهربائي فى الأسلاك الخاصة بالشاشة التابعة لتقنية الفار الموجود داخل أرضية الاستاد .

كما أوضح وليد عبد الوهاب أن ستاد القاهرة جاهز على أكمل وجه لاستضافة المباراة مشيرا الى أن هناك تواصل مباشر وسريع مع وزارة الشباب والرياضة خاصة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص أمس على الحضور للاستاد للاطمئنان على أرضية الملعب والاستاد على استضافة المباراة .

 

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