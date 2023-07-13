إبراهيم فايق يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة 126

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عن إنفراده بتشكيل النادي الأهلي اليوم في مباراة القمة أمام الزمالك في بطولة الدوري الممتاز .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي تويتر :" لـ ⁧‫القمة مع فايق‬⁩ ‏تشكيل الأهلي بنسبة ٩٩ %

‏الشناوي

‏معلول - ياسر - عبد المنعم - محمد هاني

‏ديانج- فخري - أفشة

‏الشحات - بيرسي

‏كهربا".



يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره، نادي الزمالك، بقيادة أوسوريو، اليوم الخميس، فيمباراة القمة رقم 126، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، بلقب الدوري الممتاز؛ بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابلهدف، فيما احتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المحلي.

معلقوا مباراة الأهلي والزمالك

قررت شبكة قنوات “أون تايم سبورت” إسناد التعليق على مباراة القمة رقم 126 في الدوري الممتاز بين الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك إلى كوكبة من المعلقين