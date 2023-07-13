معرض لأزمة قلبية.. أسباب تمنعك من مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

يستعد مشجو نادي الأهلي والزمالك الي مباراة اليوم والتي ينتظرها الكثير ولكن هناك بعض الاحتياطات التي يجب مراعاتها لمشجعين الاهلي والزمالك وعدم الانفعال من نتيجة المباراة والتقليل من التوتر

وكان قد حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقا من التطرف والتعصب في التشجيع التعصب في كرة القدم لأنه يسبب الوفاة أحيانًا.

أعراض الأزمة القلبية

ألم في الصدر ، وهناك أعراض إضافية من الشعور بضيق في التنفس أو الغثيان أو الألم في الرقبة والفك."

كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أن بعض الظروف الصحية تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية وقد لا تكون علاماتها ملحوظة مثل مرض السكري .

أسباب زيادة الأزمات القلبية

التوترات والضغوط، وارتفاع ضغط الدم في سن صغير، وارتفاع السكر، وعدم ممارسة الرياضة ولا المشي، مما أدى إلى ترهل الجسم، وارتفاع نسبة الكولسترول