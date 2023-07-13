توافد جماهير الأهلي والزمالك على إستاد القاهرة لحضور قمة الدوري

توافدت أعداد كبيرة من جماهير الأهلي والزمالك علي ستاد القاهرة قبل ساعات من انطلاق مباراة الفريقين فى قمة الدوري ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري .

وحرصت الجماهير على الغناء للاعبيها وفريقها بمجرد التواصل بالمدرجات المخصصة لكل فريق .

وشب حريق محدود داخل ستاد القاهرة قبل ساعات محدودة من مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها الثامنة مساء والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري .

من جانبه قال وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة فى تصريحات خاصة أنه تم السيطرة على الحريق المحدود على الفور فور نشوب النيران دون حدوث اى أضرار دال الاستاد .

واوضح عبد الوهاب أن الحريق كان بسبب ماس كهربائى فى الاسلاك الخاصة بالشاشة التابعة لتقنية الفار الموجود داخل أرضية الاستاد .

كما أوضح وليد عبد الوهاب أن ستاد القاهرة جاهز على أكمل وجه لاستضافة المباراة مشيرا الى أن هناك تواصل مباشر وسريع مع وزارة الشباب والرياضة خاصة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص أمس على الحضور للاستاد للاطمئنان على أرضية الملعب والاستاد على استضافة المباراة .