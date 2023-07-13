عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إقبال كبير للحصول على عضوية فرع الأهلي بالشيخ زايد قبل زيادة الرسوم

صدى البلد

عقدت لجنة العضوية بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة اجتماعًا اليوم بفرع النادي بالشيخ زايد، لاستقبال دفعة جديدة من الراغبين في الحصول على عضوية فرع الشيخ زايد، وذلك بحضور الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي.

 

أجرت اللجنة العديد من المقابلات الشخصية مع الراغبين في الحصول على العضوية والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة بالفرع، بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة.

وتشهد الفترة الحالية إقبالًا كبيرًا من الراغبين في الحصول على عضوية النادي، للاستفادة من قيمة العضوية الحالية وقبل الزيادة المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

 

وتشهد الفترة المقبلة طفرة إنشائية مميزة داخل فرع الشيخ زايد، تشمل البوابات الجديدة بشارع النزهة وأماكن انتظار السيارات الملحقة بها، والتي تم الانتهاء من أعمال الرصف الخاصة بها، وتجرى حاليًّا أعمال التشجير والتشطيبات النهائية؛ لتكون جاهزة لخدمة الأعضاء في الأول من سبتمبر المقبل، وكذلك منطقة المسجد الجديد، التي أوشكت على الانتهاء، ليتم البدء فورًا في تجهيز المسجد بأعمال الإنارة والفرش؛ لافتتاحه في الأول من نوفمبر المقبل.

 

ويشهد فرع الشيخ زايد أيضًا إنشاء المنطقة الجديدة المخصصة لتركيب الشاشة العملاقة التي تتسع لأكثر من ٢٠٠٠ عضو، وملحق بها منافذ خدمية، وسوف يتم الانتهاء منها في غضون ثلاثة أسابيع، وكذلك المنطقة المخصصة لإنشاء حمام السباحة الجديد على مساحة ٧ آلاف متر تقريبًا، وتشمل حمام سباحة للتدريب والمسابقات، وملحق به منطقة ألعاب مائية للأطفال وغرف خلع ملابس، إضافة إلى ملاعب النجيل الصناعي الجديدة، التي تم الانتهاء منها وفقًا لأفضل المعايير، وأصبحت جاهزة للعمل، بعد تشجيرها وتزويدها بكشافات إنارة على أعلى مستوى.

 

لجنة العضوية بالأهلي طارق قنديل عضو مجلس الإدارة فرع الشيخ زايد سعد شلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

شاهد.. خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة 126

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

قدام بعبع أفريقيا | مهيب يوجّه نقدا لاذعا لـ مدرب الزمالك بسبب الأهلي

تعليق ناري من حسن المستكاوي علي خطة كولر وأداء لاعبي الأهلي

هتافات نارية من جماهير الأهلي أمام الزمالك | فيديو

انخفاض شديد لـ الدولار بسبب قرار مرتقب لـ الفيدرالي الأمريكي

ترشيحاتنا

إعلان صادم من البنتاجون بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

شاهد أهداف مباراة الأهلي والزمالك .. رباعية حمراء وهدف يتيم من زيزو

لطلاب تنسيق الجامعات.. ممنوعات إذا فعلتها سترسب في اختبارات القدرات 2023

بعد فوز الأهلي.. أكرم توفيق يثير غضب جمهور الزمالك بهذا التصرف

وجيه أحمد: البنا كان عليه طلب مخالفة الأهلي قبل ركلة الجزاء

انهيار وشيك.. ضابط مخابرات أمريكي يتنبأ بمصير كارثي لـ أوكرانيا بعد قمة الناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة يومية تسبب تهتك نسيج الرئة للشباب

برقم خيالي| ليفربول يحدد سعر بيع نجم الفريق.. والقرار بعد 48 ساعة

4 طرق مختلفة لعمل الثومية .. اختاري ما يناسبك

بالروب الستان وفتيات..شاهد ملابس موديل كليب محمد رمضان تثير غضب السوشيال ميديا

فيديو

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ