إقبال كبير للحصول على عضوية فرع الأهلي بالشيخ زايد قبل زيادة الرسوم

عقدت لجنة العضوية بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة اجتماعًا اليوم بفرع النادي بالشيخ زايد، لاستقبال دفعة جديدة من الراغبين في الحصول على عضوية فرع الشيخ زايد، وذلك بحضور الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي.

أجرت اللجنة العديد من المقابلات الشخصية مع الراغبين في الحصول على العضوية والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة بالفرع، بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة.

وتشهد الفترة الحالية إقبالًا كبيرًا من الراغبين في الحصول على عضوية النادي، للاستفادة من قيمة العضوية الحالية وقبل الزيادة المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

وتشهد الفترة المقبلة طفرة إنشائية مميزة داخل فرع الشيخ زايد، تشمل البوابات الجديدة بشارع النزهة وأماكن انتظار السيارات الملحقة بها، والتي تم الانتهاء من أعمال الرصف الخاصة بها، وتجرى حاليًّا أعمال التشجير والتشطيبات النهائية؛ لتكون جاهزة لخدمة الأعضاء في الأول من سبتمبر المقبل، وكذلك منطقة المسجد الجديد، التي أوشكت على الانتهاء، ليتم البدء فورًا في تجهيز المسجد بأعمال الإنارة والفرش؛ لافتتاحه في الأول من نوفمبر المقبل.

ويشهد فرع الشيخ زايد أيضًا إنشاء المنطقة الجديدة المخصصة لتركيب الشاشة العملاقة التي تتسع لأكثر من ٢٠٠٠ عضو، وملحق بها منافذ خدمية، وسوف يتم الانتهاء منها في غضون ثلاثة أسابيع، وكذلك المنطقة المخصصة لإنشاء حمام السباحة الجديد على مساحة ٧ آلاف متر تقريبًا، وتشمل حمام سباحة للتدريب والمسابقات، وملحق به منطقة ألعاب مائية للأطفال وغرف خلع ملابس، إضافة إلى ملاعب النجيل الصناعي الجديدة، التي تم الانتهاء منها وفقًا لأفضل المعايير، وأصبحت جاهزة للعمل، بعد تشجيرها وتزويدها بكشافات إنارة على أعلى مستوى.