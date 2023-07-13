بعد هزيمة الزمالك.. مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثيرا لجمهوره

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالا للجمهور بعد فوز بفوز المارد الأحمر بأربع أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكتب عبر فيسبوك: في رأيك.. من يتحمل مسئولية هزيمة الزمالك اليوم؟

وانتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك بفوز المارد الأحمر بأربع أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

تفاصيل المباراة..

تمكن حسين الشحات لاعب الأهلي مباغتة الزمالك بهدف سريع في الدقيقة الثانية بعد استلام الكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وتسديد كرة قوية سكنت شباك محمد صبحي.

وفي الدقيقة الرابعة من عمر المباراة سدد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي كرة لولبية كادت أن تسكن الشباك ولكن كان للقائم الأيسر رد فعل آخر ومنعها من الدخول.