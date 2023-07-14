"المنظومة كلها مجتش".. بشير التابعي يفتح النار على مجلس إدارة الزمالك بعد الهزيمة في القمة

قال بشير التابعي، لاعب الزمالك السابق، إن حسين الشحات أحد أسباب فوز الأهلي في مباراة القمة على الزمالك اليوم، إذ أن اللاعب كان مؤثر بشكل كبير في المباراة، ومع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة أيضا.

بشير التابعي يهاجم مجلس إدارة الزمالك

وأضاف "التابعي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن لاعبي الزمالك كانوا سيئين للغاية، على الرغم من محاولات بعض اللاعبين مثل أحمد سيد زيزو، موضحا أن الهزيمة تجعل الجميع سيء، ونتيجة مباراة اليوم تجعل اللاعبين في موقف صعب أمام الجماهير.

وتابع بشير التابعي، أن نتيجة مباراة الأهلي والزمالك اليوم طبيعية بسبب الظروف الموضوع فيها الفارس الأبيض في الوقت الحالي، موضحا أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مظلوم بسبب المشاكل العديدة الموجودة في الفريق في الفترة الماضية.

وأردف التابعي، أن مجلس إدارة الزمالك والمنظومة بالكامل تتحمل ما يحدث في الزمالك في الوقت الحالي، "المنظومة كلها مجتش، والمشاكل كتيرة في نادي الزمالك، والمدرب مظلوم بسبب الحاجات دي".

واستكمل: "مينفعش الزمالك في سنة واحدة يخسر 7 أو 8 بطولات ومياخدش حاجة وفيه لاعيبة كتير في نادي الزمالك، واتصرف كتير على الفريق".