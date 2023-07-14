ملعب الكرة الشاطئية في العلمين الجديدة يستقبل أولى فعاليات المهرجان.. تفاصيل

قالت إيمان الحويزي موفدة قناة القاهرة الإخبارية، إن ملعب الكرة الشاطئية في مدينة العلمين الجديدة استقبل أولى فعاليات المهرجان الذي بدأ أمس الخميس.

وأضافت "الحويزي"، خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، أن الفعالية الأولى لهذا المهرجان كانت عبارة عن مباراة للكرة الشاطئية بمشاركة أكثر من 40 لاعب محليا ودوليا، وهناك فعاليات أخرى مثل السباق الثلاثي المتعلق بالسباحة والدراجات والجري، وكلها ألعاب أولمبي.

وتابعت، أن المهرجان سيشهد عروض أزياء متعلقة بأشهر 10 مصممي أزياء على مستوى العالم، وحفلات غنائية وموسيقية تتنوع فيها الأذواق المختلفة، مثل حفل الموسيقار عمر خيرت، وحفلات لفنانين عرب من مختلف الدول العربية وحفلات للأندرجراوند لتراعي كل الأذواق والاختلافات.

وأكدت، أن مدينة العلمين الجديدة كانت تحتوي منذ سنوات على 17 مليون لغم من مخلفات الحرب العالمية الثانية والمعارك الدائرة فيها، لكنها تحولت إلى مدينة متكاملة وليست مدينة موسمية خاصة بالصيف، لأن بها مناطق صناعية وشرائح مختلفة مثل الأماكن السياحية والتاريخية والأثرية.