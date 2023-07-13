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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العلمين الجديدة تبهر العالم.. طفرة تنموية حديث الجميع.. فيديو

صدى البلد

قالت الإعلامية ندى رضا موفدة قناة " إكسترا نيوزز، إن كورنيش العلمين ممتد لـ14 كم،  وهو بحر مفتوح للجميع، موضحةً: «العلمين اسم كبير، وفي عام 2016، قررت الدولة المصرية تدشين العلمين الجديدة وإحداث الطفرة التنموية العمرانية التي يتحدث العالم كله عنها، وفي عام 2018 تم افتتاحها، وأصبح الضوء مسلطا عليها من كل دول العالم عبر مهرجان العلمين". 

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وأضافت "رضا"، خلال تصريحات عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن الممشى به كافيهات ومطاعم، وكل شيء موجود ويمكن رؤيته بشكل واضح، ومع انكسار الشمس زاد الإقبال على ممشى العلمين، لافتةً إلى أن العلمين الجديدة تستوعب عددا كبيرا من السياح والزائرين، حيث فكرت الدولة المصرية في اللوجستيات والطرق المؤدية إلى مدينة العلمين. 

 

وتابعت الإعلامية: "اللافت في هذا الأمر، هو مطار العلمين، حيث يستقبل نحو 400 راكب في الساعة وأكثر من 43 طائرة، بالإضافة إلى تجديد وإحلال ممرات جديدة لاستقبال عدد أكبر من الطائرات، وبالتالي فإن التطوير في العلمين لا يقتصر على إيجاد مدينة تنموية صناعية ترفيهية سياحية، ولكن مدينة متكاملة يزورها الناس في الصيف والشتاء".

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