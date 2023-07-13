عبدالستار صبري: نجوم الكرة المصرية يشاركون في مهرجان العلمين الجديدة

قدم الإعلامي محمد شردي، حلقة برنامج "الحياة اليوم"، على الهواء مباشرة من مدينة "العلمين الجديدة"، على هامش انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط".

وقال عبدالستار صبري، نجم منتخب مصر السابق،: "مصر جميلة جدا، وفيها أشياء جميلة جدا"، ومدينة العلمين الجديدة من التحف المميزة جدا، وأفضل من مدن أوروبية كثيرة".

وأضاف عبدالستار صبري، نجم منتخب مصر السابق،: "هناك العديد من نجوم الكرة المصرية سيشاركون في مهرجان العلمين الجديدة من خلال مباريات كرة قدم".

ووجه عبدالستار صبري، نجم منتخب مصر السابق، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم مهرجان العلمين الجديدة.