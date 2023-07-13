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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

منبهر جدا..أمير عبدالحميد: مهرجان العلمين الجديدة يليق بالدولة المصرية.. فيديو

أمير عبدالحميد
أمير عبدالحميد

قدم الإعلامي محمد شردي، حلقة برنامج "الحياة اليوم"، على الهواء مباشرة من مدينة "العلمين الجديدة"، على هامش انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط".

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أجواء حماسية ورياضات شاطئية.. انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

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الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط.. العلمين الجديدة تتزين لاستقبال فعاليات المهرجان

وقال أمير عبدالحميد، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق،: "أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيمها مهرجان كبير يليق بالدولة المصرية"، مضيفا: "هناك نجوم كبيرة ستلتقي خلال المهرجان سواء فنيا أو رياضيا".

 

وأضاف أمير عبدالحميد، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق،: "أنا منبهر جدا بمهرجان العلمين الجديدة"، مشيرا: "هناك تقدم كبير وتطور في جميع المجالات في الدولة المصرية سواء من كباري أو طرق أو مدن جديدة".

العلمين الجديدة مهرجان العلمين

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