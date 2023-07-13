الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط.. العلمين الجديدة تتزين لاستقبال فعاليات المهرجان

تتزين مدينة العلمين الجديدة، لاستضافة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط مهرجان العلمين الجديدة 2023.

وعرضت فضائية " إكسترا نيوز " لقطات تظهر مدينة العلمين الجديدة في أبهى صورة لها، بما يؤكد أنها على استعداد لاستضافة العروض الفنية والرياضية والترفيهية .

وتتضمن فعاليات المهرجان أنشطة فنية ورياضية وترفيهية وعروض أزياء، حيث تم الإعلان عن مجموعة عروض الأزياء بمشاركة 10 من أبرز مصممي الأزياء في العالم.

والجدير بالذكر أنه تقام أحداث وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقًا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

الحي اللاتيني

تم تصميم الحي اللاتيني على الطراز اليوناني والإغريقي القديم، والحي اللاتيني لمدينة العلمين الجديدة مستوحى من الطراز العتيق لمدينة الإسكندرية القديمة، وتتميز تصميماته بالرقي والطابع الأوروبي.

ويحتوي الحي اللاتيني على 12.555 وحدة سكنية متنوعة في مساحتها وأنواعها، وكذلك أسعارها.