خليفة أدهم: مهرجان العلمين بداية قوية لجذب المزيد من السياحة

قال الكاتب الصحفي خليفة أدهم، إن سياحة المؤتمرات والمعارض الدولية مهمة، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة وضخمة جدا، كما أنها ساحل جذاب جدا ولديها أفضل الشواطئ العالمية.

وأضاف أدهم، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد" المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مهرجان العلمين بداية قوية لجذب المزيد من السياحة.

وتابع: “فى السنوات القليلة الماضية، رأينا عددا من المنشآت الفندقية للاستغلال الأمثل للساحل الشمالية ومدينة العلمين”.

وأوضح أنه في الموسم الماضي، كان هناك جذب كبير جدا جدا وتدفق من السياحة العربية فى الساحل الشمالي، وكانت غير معتادة، لافتا إلى أن هذا مؤشر كبير على جذب مزيد من السياحة.