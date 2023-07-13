خليفة أدهم يوضح أهمية انعقاد قمة دول جوار السودان فى مصر

قال الكاتب الصحفي خليفة أدهم، إن مصر تربطها علاقات قوية جدا واستراتيجية مع السودان، مشيرا إلى أنها علاقات متميزة تتمتع بالخصوصية الشديدة جدا.

وأضاف أدهم، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد" المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن التصرف المصري من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة السودانية، كان هناك مبادرة من قبله مع نظيره فى جنوب السودان لإطلاق مبادرة لوقف الحرب.

وأوضح أن الصراع السوداني آثاره السلبية شديدة على السودان وأيضا على مصر وجميع دول الجوار، ومن هنا تأتي أهمية انعقاد قمة دول جوار السودان فى مصر.