أجواء حماسية ورياضات شاطئية.. انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

أكدت نانسي نور، موفدة قناة " إكسترا نيوز"، انطلاق أولى فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بمجموعة من الرياضات الشاطئية.

وقالت نانسي نور في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" الأجواء حماسية في مهرجان العلمين الجديدة".

وأضافت نانسي نور :" مرتادي مهرجان العلمين الجديدة يتفاعلون بشكل إيجابي مع مختلف الرياضات الشاطئية".

وتابعت نانسي نور :" عدد كبير من نجوم الرياضة خاصة من الجيل الذهبي لمنتخب مصر سوف يشاركون غدا في فعالية رياضية كبيرة".

وتتزين مدينة العلمين الجديدة، لاستضافة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط مهرجان العلمين الجديدة 2023.

وتتضمن فعاليات المهرجان أنشطة فنية ورياضية وترفيهية وعروض أزياء، حيث تم الإعلان عن مجموعة عروض الأزياء بمشاركة 10 من أبرز مصممي الأزياء في العالم.

والجدير بالذكر أنه تقام أحداث وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقًا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.