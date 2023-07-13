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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة: هناك فعاليات رياضية وفنية وثقافية.. فيديو

ملك أسعد عضو اللجنة
ملك أسعد عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة

قدم الإعلامي محمد شردي، حلقة برنامج "الحياة اليوم"، على الهواء مباشرة من مدينة "العلمين الجديدة"، على هامش انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط".

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وقالت ملك أسعد عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة،: "نعمل على خطة تنظيم المهرجان منذ عدة أشهر تصل لـ6 أشهر"، لافته: "بذلنا مجهود كبير لتنظيم المهرجان حتى وصل إلى تحالف عدد كبير من الشركات وهي كبرى الشركات الرائدة سواء في مصر أو الوطن العربي لخروج المهرجان بهذا الشكل".

 

وأضافت: "لا نقارن مهرجان العلمين الجديدة بأي مهرجان، لأن مدينة العلمين ليس لها مثيل فهي مدينة متكاملة لا تحتاج لأي مقومات"، مشيرة: "المهرجان يضم فعاليات مختلفة ومنها رياضية وفنية وثقافية، وسيكون هناك 3 بطولات رياضية كبرى".

 

وأشارت ملك أسعد عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة،: "هناك بطولة دولية للكرة الشاطئية يشارك فيها عدد كبير من الدول المختلفة، فضلا عن البطولة العربية للجودو".

 

وتابعت ملك أسعد عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة،: "الجزء الثاني من الفعاليات غير الرياضية هي الفعاليات الترفيهية، فضلا عن عرض الأزياء".
 

العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين البطولة العربية الإعلامي محمد شردي

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