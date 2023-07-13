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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو مهرجان العلمين: نسلط الضوء على المدينة لجذب الاستثمارات والسياحة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قالت دعاء حلمي، عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، إن مصر كانت تبحث عن إنشاء مهرجان مثل المهرجانات في كل أنحاء العالم منذ سنوات، موضحة أن مثل هذا النوع من المهرجانات يكون جاذبا للاستثمار وللسياحة، وجاذبا لتواجد المواطنين، موضحا أن مهرجان العلمين يسلط الضوء على المدينة لجذب عدد من الاستثمارات، خاصة أن بها العديد من المميزات. 

 

وأضافت "حلمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري افندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن مدينة العلمين ليست مجرد مدينة ساحلية مثل الجونة أو الإسكندرية، إذ أن ما حدث في مدينة العلمين إنجاز، خاصة أنها كانت واحدة من المناطق التي كانت مليئة بالأحداث العسكرية، مثل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، "ده فيه ما لا يقل عن 20 ألف جندي ماتوا على الأرض دي". 

 

وتابعت، أن مهرجان العلمين هو حدث عالمي، ويدعو للفخر، "أخيرا بقا عندنا حاجة نفتخر بها وسط الشرق الأوسط، المهرجات هيشوف مليون زائر سنويا خلال دورته الأولى". 

مهرجان العلمين مصر دعاء حلمى برنامج المصري أفندي المحور محمد على خير

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