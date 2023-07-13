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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد هنيدي: بعشق رمضان أبو العلمين وكنت بقعد في البيت بملابس الشخصية

محمد هنيدي
محمد هنيدي

أكد النجم محمد هنيدي، عشقه لشخصية رمضان مبروك أبو العلمين حمودة التي قدمها في فيلم ومسلسل، موضحًا أنه تعامل مع أولاده وأسرته بشخصية "الأستاذ رمضان" وكانت محببه له.

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وأشار "هنيدي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يعشق هذه الشخصية، وكان يدخل منزله وعلى أسرته وأولاده بملابس الشخصية من كثرة إعجابه بها، وكان يجلس مع وأولاده والمدرسين في المنزل بشخصيته في الفيلم.

 

 

كما عبر محمد هنيدي، عن استمتاعه بالعمل مع صديقه أشرف عبد الباقي، قائلا: "استمتعت بالعمل مع أشرف عبدالباقي في "صاحب صحبة"، ولكن ظروف العمل لم تكن مساعدة على تحقيق إيرادات كثيرة، والفيلم كان يتطرق لعلاقة راقية وهي الصداقة وكان موضوع لم يكن السوق مهيئ له، وهذا سبب عدم الحصول على الإيرادات".

محمد هنيدي الإعلامية أسما ابراهيم أشرف عبدالباقي النجم محمد هنيدي رمضان مبروك أبو العلمين حمودة

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