محمد هنيدي عن علاقته بفتاة كينية: "أبوها وعمها أكلهم الأسد يوم قراءة الفاتحة"

كشف النجم محمد هنيدي، ما يشاع عن حقيقة وجود علاقة عاطفية بينه وبين بنت من دولة كينيا، مؤكدا أنه لم يسافر كينيا في وقت سابق نهائيا، وسخر من الشائعة قائلا: "حد يروح كينيا في الحر ده".

وأكد "هنيدي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يجزم أن ما يقال عن وجود علاقة له بفتاة كينية هي شائعة وليست حقيقة، حيث إنه لم يسافر لكينيا في رحلة سابقة، موضحا أن الحب لا يعرف جنسية ولن يخاف لو كان هناك علاقة له بفتاة كينية.

واستنكر محمد هنيدي، ما يقال عن علاقته بفتاة من كينيا، وقال ساخرًا: "كانت علاقة وانتهت بشكل مأساوي.. اليوم اللي كنت هقرأ فيه الفاتحة.. أبوها وعمها كله الأسد في اليوم ده".