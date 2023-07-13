محمد هنيدي: اتعرض عليا أغني في فرح شعبي.. والد العروسة أصر ورفضت

أكد النجم محمد هنيدي، أنه لم يفكر في الغناء في سياق منفصل عن الأعمال الفنية أو المسرح، مشيرا إلى أنه يحب الغناء ويستمع له، لكن تجربة الأغاني المنفصلة لاقت نجاح ولكن لم يفكر أن ينفصل بالغناء عن المسرح.

وأشار الفنان محمد هنيدي، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الخميس، إلى أنه لم يفكر في الغناء وهناك بعض الأعمال الفنية لم يغني بها.



وتابع: "اتعرض عليا تجربة الغناء.. في فرح شعبي في بنها، ووالد العروسة كان مصر عليا"، مؤكدا أنه رفض هذا العرض وأكد عليهم أنه يغني فقط في الأعمال السينمائية ولم يفكر في الغناء المنفصل عن السينما، لافتا إلى أن الفيلم الجديد "مرعي البريمو" به أغنية مشتركة له مع عبدالباسط حمودة وأحمد شيبة.