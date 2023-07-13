حد شاف الزمالك.. محمد هنيدي يسخر من نتيجة الشوط الأول

انتقد محمد هنيدي لاعبي الزمالك بعد أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك.

و كتب هنيدي عبر فيسبوك: اية الي بيحصل ده، محدش شاف الزمالك.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك بتقدم المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي بعدما نصب السيرك للاعبي الزمالك طوال أحداث الشوط.

تفاصيل المباراة..

تمكن حسين الشحات لاعب الأهلي مباغتة الزمالك بهدف سريع في الدقيقة الثانية بعد استلام الكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وتسديد كرة قويد سكنت شباك محمد صبحي.

وفي الدقيقة الرابعة من عمر المباراة سدد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي كرة لولبية كادت أن تسكن الشباك ولكن كان للقائم الأيسر رد فعل آخر ومنعها من الدخول.

كرة بينية من محمود كهربا في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعد مثلث رائع من التمريرات بينه وبين معلول وكهربا وأفشة وسددها أفشة ولكن يتصدى لها صبحي.

ومن بعدها تراجع كهربا عن خط الهجوم وأصبح في مركز صانع الألعاب ومرر كرة رائعة للشحات ولكن تمكن عبد الغني لاعب الزمالك من ابعادها.

وحاول الزمالك الدخول في المباراة وسدد زيزو كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن ابعدها دفاع الأهلي قبل الوصول للشناوي.

وفي الدقيقة 20 عاد الأهلي للهجوم بشكل رائع ودخل منطقة جزاء الزمالك عن طريق حسين الشحات الذي توغل ومرر كرة رائعة لكهربا الذي سددها من فوق محمد صبحي ولكن أبعدها سكر من على خط المرمى.

بدأ الزمالك في الضغط المنظم في الدقيقة 22 من عمر المباراة ووصل لمرمى الأهلي أكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقية.