الدول المجاورة للسودان تطلب 1,5 مليار دولار لمساعدتها على استقبال اللاجئين

طالبت الدول السبع المجاورة للسودان خلال قمة الخميس في مصر، المانحين الدوليين، بتقديم مساعدات لاستقبال أكثر من 700 ألف لاجئ فروا من الحرب في السودان.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي، الذي تعهّد تقديم 1,5 مليارات دولار خلال قمّة عُقدت في يونيو "بالوفاء بتعهّداته، من خلال دعم دول جوار السودان الأكثر تضررًا من التبعات السلبية للأزمة".

ومنذ 15 أبريل، دخل السودان في دوامة من المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل محاولات التهدئة، وزادت من معاناة سكان البلاد التي كانت تعدّ من الأكثر فقراً في العالم حتى قبل الحرب.

من جهته، قال الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو "خلال أسبوع واحد، استقبلنا أكثر من 150 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال" الهاربين من دارفور، حيث سُجّلت أسوأ الفظائع.

وأكدت الدول السبع المجتمعة في القاهرة إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية ونظيره في الاتحاد الإفريقي، في بيان مشترك، أنّها ستقوم بما في وسعها لمنع تحوّل السودان إلى "ملاذ للإرهاب والجريمة المنظمة".