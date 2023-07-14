عقب فوز الأهلي.. صلاح عبدالله: حقكوا تهللوا وتحفلوا وإحنا الزملكاوية نسكت ونصبر

علق الفنان صلاح عبد الله، علي فوز النادي الأهلي أمام الزمالك، بأربعة أهداف لهدف، في القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

وكتب صلاح عبد الله عبر تويتر: “من حقكوا تهللّوا وتحفلّوا وإحنا نسكت ونصبر والعبدلله مش حمل الزعل والغضب وهيا كدا قفلت صح والحمدلله في كل وقت وعلى كل حال ⁧‫#زمالكاوي‬⁩ في ⁧‫#حالة_وحتروح_لحالها‬⁩”.

علي جانب آخر، أوضح أحمد حسام (ميدو) موقفه من استمرار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك في منصبه بعد الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 1-4 بالدوري.



وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إنه يرفض تماماً فكرة رحيل أوسوريو عن منصبه، مؤكداً أنه لا يهمه سوى مصلحة الزمالك والفريق بحاجة لبقاء أوسوريو لتنفيذ أفكاره كاملة في الموسم المقبل.

وأشار إلى أنه يجب منح الثقة الكاملة لأوسوريو وتقييم اللاعبين في المرحلة القادمة والصفقات الجديدة.