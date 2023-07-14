الهند.. فيضانات في نيودلهي بعد تدفق مياه نهر إلى المدينة

قالت السلطات الهندية ،اليوم الجمعة، إن هناك عدة مناطق في العاصمة الهندية نيودلهي لاتزال متأثرة بالفيضانات الأخيرة، بعد تدفق مياه نهر يامونا، الذي يمر عبر المدينة، من خلال منظم صرف مياه مكسور،وفق تقارير لوكالة رويترز الإخبارية.

وأظهرت لقطات من وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه.إن.آي"، وهي شريك لوكالة رويترز الإخبارية، الطرق المحيطة بالقلعة الحمراء الشهيرة في نيودلهي وقد غمرتها المياه بالكامل إلى جانب شاحنات وحافلات معطلة في عدة مواقع، ولم يظهر منها سوى الزجاج الأمامي والسقوف من فوق سطح الماء.

وقالت حكومة الولاية إن المنظم القريب من محطة مترو إندرابراستا، كان "معطوباً منذ فترة طويلة" وتعطل تماماً في حوالي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش أمس الخميس.