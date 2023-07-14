وزير الإنتاج الحربي يوجه بدراسة مطالب العاملين بـ أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

وجّه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لدراسة مقترح تطوير مصيف العاملين بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) وذلك في استجابة سريعة لأحد المطالب التي طرحها العاملون بالشركة خلال الجولة التفقدية التي أجراها الوزير يوم الأربعاء الماضي للشركة، حيث طالب عدد من العاملين بتطوير المصيف الذي يعد المتنفس الوحيد لهم، وفي هذا الإطار أصدر الوزير توجيهات بتحديد التكلفة المالية اللازمة لتطوير المصيف والإفادة بنتائج الدراسة خلال (15) يوم إستكمالا للعرض.

أكد الوزير "محمد صلاح" على الحرص الدائم للتواصل المستمر مع جميع العاملين بكافة الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتعرف على مطالبهم المختلفة والمشكلات التي تواجههم والعمل على حلها خاصةً وأنهم عصب العملية الإنتاجية وحجر الزاوية في قطاع الإنتاج الحربي ككل، كما أكد على أن الجميع يعمل على توفير كافة احتياجات العاملين بدايةً من المستوى الأعلى للقيادة وصولاً لكافة المسئولين داخل الوزارة ، وأشاد الوزير بما لاحظه خلال زيارته الأخيرة للشركة (مصنع 18 الحربي) من تطور في أسلوب العمل وتفاني العاملين في تأدية المهام الموكلة إليهم وتنفيذها بكل دقة واحترافية.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أنه لتوفير بيئة عمل مناسبة ومشجعة لكافة العاملين بالشركات التابعة يتم توفير خطوط مواصلات لنقل العاملين من وإلى الشركة إلى جانب توفير نظام للعلاج وتنظيم رحلات ترفيهية وتكريم المتميزين منهم وعقد الندوات التوعوية والتثقيفية لهم في مختلف مجالات المعرفة.

وذلك إلى جانب الحرص على تنظيم الدورات التدريبية لهم حتى يواكب العمالين والمهندسين أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية، منوهًا إلى أن المؤتمر الذي عقده الوزير خلال الجولة التفقدية الأخيرة لشركة " أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" يعد من أكبر المؤتمرات التي عقدها الوزير للقاء العاملين بالشركات التابعة حيث ضم ما يزيد عن عدد (600) عامل بالشركة (مصنع 18 الحربي) من مختلف القطاعات، وأشار "بكر" أنه خلال الفترة القادمة سيتم دراسة عدد من المطالب الأخرى التي عُرضت خلال هذا المؤتمر.