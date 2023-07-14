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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطريقة غير مباشرة ..

ابنة أصالة تعلن حملها بهذه الطريقة.. تفاصيل

ابنه أصالة
ابنه أصالة

أكدت شام الدهبي؛ ابنة الفنانة أصالة خبر حملها وذلك من خلال رسالة غير مباشرة .


ونشرت ابنة أصالة صورة مع زوجها أحمد هلال وكتب "نحن الاثنين فقط حتي الان".
مشيرة الي وجود طفل ينتظروه في الطريق.


ابنة أصالة

وعلقت الفنانة أصالة على تعليقات الجمهور بشأن حمل ابنتها شام الذهبي، وجاء ذلك بعد أيام من نشر الأخيرة صورة توضح حملها في حفل عمها أنس نصري.

وقالت أصالة خلال حوارها مع et بالعربي: ما بعرف هي عايزة تقول أنها حامل ولا لاء.. وخايفة أكون غلط لو قولت أنها حامل، لو هي مش عايزة تقول.

 

وأضافت أصالة: كل الناس شافت أنها حاطة إيديها على بطنها.. وأنا كمان حاطه إيدي على بطنها في الصور لأني خايفة عليها.


تداول رواد السوشيال ميديا صورا جديدة لشام الدهبي ؛ ابنه الفنانة أصالة حيث كشفت الصور عن حملها في الشعور الأولى.

وارتدت شام فستان اسود خلال حفل زفاف خالها انس نصري الا ان الفستان كان تظهر فيه ببطن منتفخة .

 

حمل ابنه أصالة :

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من حفل زفاف أنس شقيق الفنانة السورية أصالة نصري.

وظهرت شام ابنة الفنانة اصالة في الصور ، وهي تضع يديها علي بطنها ، مما يشير الي وجود علامات الحمل عليها ، وهو ما يجعل أصالة تحصل علي لقب “ جدة ” ربما خلال الأيام القادمة .

وتأتي هذه الصورة بمثابة إعلان من شام الذهبي ابنة أصالة بحملها من زوجها بشكل غير رسمي ، بعد فترة من زواج .

أصالة :

نشر الفنان محمود الخيامى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من حفل زفاف شقيق الفنان أصالة.

 

وخطفت والدة أصالة “عزيزة” الأنظار إليها في حفل الزفاف برقصها مع الحضور والعروسين.


انتهت الفنانة أصالة نصري، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "متسألنيش"  المقرر أن تطرح ضمن أغنيات ألبومها الجديد الذي تعمل عليه حاليا.

أغنية متسألنيش من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل الذي رحل عن عالمنا مع بداية العام الجاري، وستكون من ألحان وتوزيع الفنان محمد ضياء الدين.

 

كان ضياء الدين قد كشف تفاصيل الأغنية عبر منشور نشره بصفحته الشخصية على «فيسبوك»، قال فيها: «إن شاء الله رجوعنا أنا وأصالة للعمل مرة ثانية من بعد غياب طال أكثر من 18 عاما يكون في تجديد وإضافة لي ولها، وإضافة أيضا للمستمع ويكون عند حسن ظنكم».

ابنه أصالة شام الدهبي حمل ابنه أصالة

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