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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم عن والديها: اللهم أرحمهم بقدر شوقي وحبي لهم

الراحلين سمير غانم
الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، علي تذكر والديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

ونشرت دنيا سمير غانم صورة لوالديها، وعلقت كاتبة: "اللهم أسقي روحهم من كوثر الجنة اللهم عطر قبرهم برائحة الجنة اللهم ارحمهم بقدر شوقي و حبي لهم و أكثر".

وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها صورة جديدة من تكريمها عن مسلسل جت سليمة عبر حسابها بموقع إنستجرام.

 

وعلّقت دنيا سمير غانم على الصورة قائلة: ‏‎شكرًا لإذاعة nrjegypt علي جوائز مسلسل جت سليمة جائزة أحسن ممثلة كوميدية بتصويت أغلي جمهور، وجائزة أحسن مسلسل كوميدي من لجنة التحكيم المحترمة، وجائزة أحسن استايلست حسن مصطفي، وتكريم كريم يوسف مؤلف المسلسل والمؤلفة ندي عزت وتكريم مخرج العمل إسلام خيري، وجائزة أفضل مسلسل كوميدي محمد أحمد السبكي.

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