دخل قائمة الأعلى تحقيقا.. تعرف على إيرادات بيت الروبي أمس

استطاع فيلم بيت الروبي تحقيق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في موسم عيد الأضحى الماضي، ليدخل ضمن قائمة الأعلى دخلًا في إيرادات السينما المصرية.

وحصد الفيلم بالأمس الخميس 13 يوليو 1،673،458 جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي 92،284،536 جنيه.



فيلم بيت الروبي؛

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

فيلم بيت الروبي يعرض فى أوروبا وأمريكا بالتزامن مع عرضه فى مصر حيث يعرض فى 13 دار عرض بأوروبا وأمريكا وهى الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، انجلترا، أيرلندا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، ألمانيا، السويد، النرويج، فنلندا وسويسرا، إضافة إلى عرضه فى سينما الدول العربية بـ السعودية، الامارات، البحرين، قطر، عمان، الأردن، الكويت، لبنان، فلسطين، تونس، المغرب، العراق، سوريا.