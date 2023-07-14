محافظ الإسكندرية: استمرار عقد لقاءات جماهيرية بالمواطنين لمناقشة مطالبهم

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم .

وقال الشريف أنه قد أعطى تعليماته لجميع رؤساء الأحياء بعقد لقاءات جماهيرية بالمواطنين، لخدمة أهالينا المواطنين، وخلق جسور تواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم.

وفيما يلي جدول يحدد أوقات ومواعيد اللقاء الجماهيري على مستوى الأحياء ليستطيع المواطن تقديم شكواه والتواصل مع المسؤولين.