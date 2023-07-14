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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انفصالها عن زوجها | فيديو مثير لـ نسرين طافش

نسرين طافش
نسرين طافش

قامت الفنانة السورية نسرين طافش بنشر العديد من الصور والفيديوهات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ظهرت نسرين طافش بإطلالة مثيرة مرتدية جمبسوت شورت واعتمدت مكياج جذاب، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، وذلك عقب إعلانها الانفصال عن زوجها السابق.


أعلنت الفنانة نسرين طافش انفصالها عن زوجها شريف شرقاوى للمرة الثانية عبر حسابها بتطبيق انستجرام. 

وكتبت: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.  نسرين طافش".

عودة نسرين طافش لزوجها

عادت الفنانة نسرين طافش إلى زوجها شريف شرقاوى فى شهر إبريل الماضى بعد انفصال دام لمدة 6 شهور .

قصة انفصال نسرين طافش 

وكان سبب انفصال نسرين طافش عن زوجها شريف شرقاوي، يعود لوجود خلافات عديدة منذ زواجهما.

كانت المشكلة الأولى التي اصطدمت بها نسرين أنها تفاجأت بقيام طليقة شريف شرقاوي بنشر صور لها بعد قيامه بضربها ضربا مبرحا.

السبب الثاني قيام الجمهور بالهجوم عليهما بعد صورهما الأخيرة ، وهو ما دفعها إلي حذف جميع صورهما معا .

الأمر الذي اغضب شريف شرقاوي ، حيث قرر الثنائي الانفصال بعد زواج استمر خمسة شهور .

 

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IMG_٢٠٢٣٠٧١٤_١٦٠٠١٦

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