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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف تستعد لاختبارات القدرات بالفنون التطبيقية والتربية الرياضية

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، إنهاء الجامعة لكافة التجهيزات اللازمة لإجراء اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليتي«الفنون التطبيقية، والتربية الرياضية» والتي ستبدأ غدا السبت وتستمر حتى 27 يوليو الجارى.

وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بعد ما أتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، https://tansik.digital.gov.eg/application/

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واطمأن الدكتور منصور من عمداء كليتي «الفنون التطبيقية، والتربية الرياضية» على تجهيز القاعات وأماكن الانتظار التي يؤدى بها الطلاب الاختبارات، موجهًا بضرورة توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب، وتشكيل لجان لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب والعمل على حلها خلال فترة الاختبارات.
 

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