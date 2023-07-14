خبير استراتيجي : زيارة وزيرة التعاون للصين دبلوماسية تنمية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى الصين تعبر عن ما تمارسه الدولة المصرية بداية من الرئيس السيسي ولآخر مسؤول مصري، والذي يندرج تحت اسم دبلوماسية التنمية، بمعنى أن مصر في تحركاتها الخارجية تتعامل بهدفين، الهدف الأول تقليل المخاطر الدولية على عملية التنمية الداخلية، والهدف الثاني تعزيز الفرص الدولية المتاحة لتسريع وتعزيز عملية التنمية في مصر.

خبير استراتيجي يتحدث عن وزيرة التعاون للصين

وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن زيارة وزيرة التعاون للصين تأتي ضمن انفتاح مصر على مؤسسات التمويل الدولية الجديدة، ولا يقتصر الأمر هنا على الصين، ولكن مصر تعمل على استغلال كل الحراك الدولي فيما يتعلق بقضية التنمية من أجل تعزيز عملية التنمية في مصر.

وتابع الخبير الاستراتيجي، أن الصين طرحت مبادرة مهمة في عام 2021 تحت اسم مبادرة التنمية الدولية، والصين تعطيها أولوية كبيرة، إذ أن الصين تطرح مبادرة لها سمة خاصة، لافتا إلى أن الصين انطلاقا من وضعها داخل النظام العالمي رؤيتها فيما يتعلق بالتنمية تطرح رؤية تنموية للتعامل مع قضية التنمية في العالم، وتأخذ في اعتبارها حاجات الدول النامية والناشئة، وانطلاقا من هذا الأمر تعطي مصر اهتمام كبير لهذه المبادرة، لتسريع عمليات التنمية في مصر.

واستكمل، أن مصر تفاعلت مع مبادرة الصين منذ اللحظة الأولى، لأن مصر تريد أن تكون جزءا من عملية صنع هذه المؤسسات وهذه الأطر الدولية المهمة التي تتعامل مع قضية التنمية منذ لحظة ولادتها إذ أن مصر تبحث عن المساهمة في صناعة أجندة هذه المؤسسات وهذه الأطر، وتطوير الأبنية المؤسسية لهذه الأطر.