عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير استراتيجي : زيارة وزيرة التعاون للصين دبلوماسية تنمية

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى الصين تعبر عن ما تمارسه الدولة المصرية بداية من الرئيس السيسي ولآخر مسؤول مصري، والذي يندرج تحت اسم دبلوماسية التنمية، بمعنى أن مصر في تحركاتها الخارجية تتعامل بهدفين، الهدف الأول تقليل المخاطر الدولية على عملية التنمية الداخلية، والهدف الثاني تعزيز الفرص الدولية المتاحة لتسريع وتعزيز عملية التنمية في مصر. 

خبير استراتيجي يتحدث عن وزيرة التعاون للصين 

وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن زيارة وزيرة التعاون للصين تأتي ضمن انفتاح مصر على مؤسسات التمويل الدولية الجديدة، ولا يقتصر الأمر هنا على الصين، ولكن مصر تعمل على استغلال كل الحراك الدولي فيما يتعلق بقضية التنمية من أجل تعزيز عملية التنمية في مصر. 

وتابع الخبير الاستراتيجي، أن الصين طرحت مبادرة مهمة في عام 2021 تحت اسم مبادرة التنمية الدولية، والصين تعطيها أولوية كبيرة، إذ أن الصين تطرح مبادرة لها سمة خاصة، لافتا إلى أن الصين انطلاقا من وضعها داخل النظام العالمي رؤيتها فيما يتعلق بالتنمية تطرح رؤية تنموية للتعامل مع قضية التنمية في العالم، وتأخذ في اعتبارها حاجات الدول النامية والناشئة، وانطلاقا من هذا الأمر تعطي مصر اهتمام كبير لهذه المبادرة، لتسريع عمليات التنمية في مصر. 

واستكمل، أن مصر تفاعلت مع مبادرة الصين منذ اللحظة الأولى، لأن مصر تريد أن تكون جزءا من عملية صنع هذه المؤسسات وهذه الأطر الدولية المهمة التي تتعامل مع قضية التنمية منذ لحظة ولادتها إذ أن مصر تبحث عن المساهمة في صناعة أجندة هذه المؤسسات وهذه الأطر، وتطوير الأبنية المؤسسية لهذه الأطر. 

وزيرة التعاون رانيا المشاط محمد فايز فرحات ضياء رشوان برنامج مصر جديدة ETC

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

حرائق وخسائر في الأرواح.. موجة حر غير مسبوقة تضرب أمريكا والصين

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

ترشيحاتنا

لا يستطيع صعود الدرج.. ترامب يسخر من بايدن بسبب سقوطه المتكرر

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات "زيرو" بالسوق المصري .. صور

قذيفة صاروخية.. محمود صابر يحرز هدف بيراميدز الرابع فى شباك طلائع الجيش

بلاش استحمام بميه سخنة| نصائح مهمة من هاني الناظر بسبب حرارة الجو

ظاهرة النينو تضرب العالم ومصر بقوة؟.. الأرصاد تفجر مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فيديو العريس أثناء عقد القران.. كيف يصبح الرجل سندا لزوجته؟

ثعبان ضخم يثير رعب صائديه.. شاهد

بمكونات من المطبخ.. اسهل طريقة لعمل الجبنة المثلثات في البيت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي في فصل الصيف؟.. لن تتوقع

فيديو

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ