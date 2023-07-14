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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن بالشرقية يناقش حروب الأجيال الحديثة وآثارها على الأمن القومي فى ندوة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

في إطار احتفالات ثورة ٣٠ يونيو ، عقدت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية ، ندوة سياسية تحت عنوان (حروب الأجيال الحديثة و آثارها على الأمن القومي)، و ذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة و المسئولين بالمحافظة. 


 أشار الدكتور أشرف سعد سليمان ، أمين عام الحزب بمحافظة الشرقية، خلال كلمته التي ألقاها خلال الندوة إلى أن إرادة المصريين كانت هي كلمة السر  التي استطاعت مصر من خلالها التخلص من حكم جماعة الإخوان المسلمين ، و استعادة الدولة و الحفاظ على هويتها.

 أكد أمين عام الحزب بالشرقية، أيضا ًخلال كلمته على تجديد الثقة بالقيادة السياسية ، و الدعم الكامل لجميع الخطوات التي تتخذها الدولة ، في طريق التقدم و الازدهار، كما أكد على حرص حزب حماة الوطن بالشرقية على استمرار العمل لتحقيق أهداف الدولة لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة ، و توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

 

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