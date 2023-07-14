حماة الوطن بالشرقية يناقش حروب الأجيال الحديثة وآثارها على الأمن القومي فى ندوة

في إطار احتفالات ثورة ٣٠ يونيو ، عقدت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية ، ندوة سياسية تحت عنوان (حروب الأجيال الحديثة و آثارها على الأمن القومي)، و ذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة و المسئولين بالمحافظة.



أشار الدكتور أشرف سعد سليمان ، أمين عام الحزب بمحافظة الشرقية، خلال كلمته التي ألقاها خلال الندوة إلى أن إرادة المصريين كانت هي كلمة السر التي استطاعت مصر من خلالها التخلص من حكم جماعة الإخوان المسلمين ، و استعادة الدولة و الحفاظ على هويتها.

أكد أمين عام الحزب بالشرقية، أيضا ًخلال كلمته على تجديد الثقة بالقيادة السياسية ، و الدعم الكامل لجميع الخطوات التي تتخذها الدولة ، في طريق التقدم و الازدهار، كما أكد على حرص حزب حماة الوطن بالشرقية على استمرار العمل لتحقيق أهداف الدولة لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة ، و توفير حياة كريمة للمواطن المصري.