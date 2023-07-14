البنك الأهلي يفوز على فيوتشر في الدوري

نجح فريق البنك الأهلي في الفوز على نظيره فيوتشر، بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.



وجاء الهدف عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 79.



وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد طارق

خط الدفاع: عمر كمال - باسم علي - محمد عبد السلام -محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد - عبد الله ياسين - بابا توندي بيلو - على زعزع - أحمد رفعت

خط الهجوم: أحمد عاطف



بينما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار- اسحاقو يعقوبو - محمد بسيوني.

خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - حمدى علاء - أحمد ياسر - محمود قاعود.

خط الهجوم: كريم بامبو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق فيوتشر المركز الرابع برصيد 58 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز 11 برصيد 39 نقطة.