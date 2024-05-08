بعد غد الجمعة .. انطلاق النسخة الرابعة من «مدينتي هاف مارثون»

للعام الرابع على التوالي، تنطلق بعد غد الجمعة 10 مايو فعاليات مدينتي هاف ماراثون " Madinaty Half Marathon " ، وذلك بتنظيم شركة "تراي فاكتوري" وفقا لمعايير احترافية، وهى واحدة من أفضل الشركات الرياضية المتخصصة فى إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

وأعلنت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي أن الهاف ماراثون يتضمن سباقات للجري بمسافات مختلفة ، سباق الـ ٥ كيلو، الـ ١٠ كيلو، الـ ٢١ كيلو ، بالإضافة إلى سباق الـ 2 كيلو الذي سيكون مناسباً لجميع أفراد الأسرة وسيضم فقرات ترفيهية وأنشطة للأطفال. وتعتمد المسابقة على استخدام نظام توقيت My Laps ، وهو نظام تقييم متبع فى الألعاب الأوليمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية. وسيتم تخصيص مسارات للماراثون داخل شوارع مدينتي، يحيطها مسطحات خضراء شاسعة تطل على البحيرات.

يشار أن النسخ الماضية من مدينتي هاف ماراثون شهدت مشاركة الآلاف من المتسابقين ، حيث شارك في ماراثون 2023 أكثر من 2000 متسابق من مختلف الأعمار ومن جنسيات مختلفة . ويأتي تنظيم الهاف ماراثون في إطار اهتمام مجموعة طلعت مصطفى بتشجيع السكان على ممارسة الرياضة، وتوفير بيئة مجتمعية صحية وآمنة للسكان.