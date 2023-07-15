عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سائق توك توك تخلص من صاحب مقهى بالبساتين

حبس
حبس

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخلص من صاحب مقهى بعد حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب بإستخدام ‏سلاح أبيض  تحصل عليه من داخل المقهى محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بالواقعة، وتكليف أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة سائق توك توك لقيامه بالتعدى على صاحب مقهي بالضرب محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بحدوث مشاجرة ومتوفى بمقهى كائن بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال تواجد صاحب المقهى محل البلاغ "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم دائرة القسم - توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم بالمقهى ملكه) حدثت بينه وبين قائد مركبة " ‏توك توك" مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب بإستخدام ‏سلاح أبيض  تحصل عليه من داخل المقهى محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، ولاذ ‏بالفرار ، وبسؤال صديق المتوفى أيد ‏ما سبق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم ، أمكن ضبطه والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس سائق توك توك حبس سائق توك توك توك توك سائق مشاجرة مشادة كلامية البساتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

أول مرة أشوف لاعب بيلطم.. عمرو أديب: الزمالك بيقع وإكرام الميت دفنه

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

مرتضى منصور: الجن عور عمرو السيسي بعد ٥ دقائق من مشاركته أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

رفض دعوى تتهم الأهلى بسرقة محتوى تسويقي

قرار جديد بشأن عاطل لاتهامه بقتل شاب في الزاوية الحمراء

قرار قضائي جديد بشأن منع التصرف في أموال ابن صفوت الشريف.. تفاصيل

حبس لص عدادات المياه بالقاهرة

حبس لص الهواتف المحمولة في القاهرة

حبس عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية بالعقارات بالقاهرة

الفيس فضحه.. حبس سائق متهم بطمس أرقام لوحات سيارته بالقاهرة

ترشيحاتنا

ماذا تقول عند أذان الفجر؟.. اغفر كل ذنوبك بدعاء واحد

هكذا تم عقابها .. معلمة حضانة تسمم 28 طفلاً وتقتل أحدهم بالصين

ليبيا .. تحذير عاجل من وزارة النفط بعد إغلاق 3 حقول

بالدليل.. دويدار يتحدث عن "كوبري" ميتلاند لتعاقد الأهلي مع إمام عاشور

في اليوم العالمي لمهارات الشباب.. 7 خطوات فعالة تساعدك على تطوير نفسك

تحرّك عاجل من البيئة لإنقاذ ترسة بحرية في المطرية |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمكن استخدام الحمام المغربي للبشرة الحساسة؟

الإرهاق والنعاس بداية الأعراض.. كيف تكتشفين الحمل في الشهر الأول

تعرف على نشاط البيت الفني خلال الموسم الصيفي |صور

لتجنب مشاكل القولون .. حسام موافى يحذر من تناول هذه الأطعمة

فيديو

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ