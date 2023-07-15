حبس سائق توك توك تخلص من صاحب مقهى بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخلص من صاحب مقهى بعد حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب بإستخدام ‏سلاح أبيض تحصل عليه من داخل المقهى محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بالواقعة، وتكليف أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة سائق توك توك لقيامه بالتعدى على صاحب مقهي بالضرب محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بحدوث مشاجرة ومتوفى بمقهى كائن بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال تواجد صاحب المقهى محل البلاغ "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم دائرة القسم - توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم بالمقهى ملكه) حدثت بينه وبين قائد مركبة " ‏توك توك" مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب بإستخدام ‏سلاح أبيض تحصل عليه من داخل المقهى محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، ولاذ ‏بالفرار ، وبسؤال صديق المتوفى أيد ‏ما سبق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم ، أمكن ضبطه والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.