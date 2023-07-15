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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هارب من السجن.. كواليس سقوط صاحب مشروع ابني بيتك بايدك بعد سرقة 2.5 مليار جنيه

صدى البلد

بعد فترة من الهروب خارح البلاد وعودته مرة اخرى نجحت مباحث الجيزة في القاء القبض على صاحب مبادرة مشروع ابني بيتك بايدك بعد استيلاءه على مبالغ مالية وصلت الى ٢ مليار و٥٠٠ الف جنيه من الاف المواطنين. 

 

التحريات باشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث كشفت عن ورود معلومات بتردد محمود عبد الشافي صاحب مشروع ابني بيتك بايدك الهارب من عدة احكام قضائية بتهمة النصب على احد العقارات بمنطقة الدقي. 

وضع العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة خطة محكمة لمحاصرة المتهم في اماكن تردده ونجحت قوة امنية برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي في القاء القبض عليه وبمواجهته اقر بالاحكام الصادرة ضده. 

واضافت التحريات ان المتهم هارب من حوالي ٢٠٠ حكم قضائي تصل لاكثر من ٥٠٠ سنة سجن في قضايا نصب. 

وكان هاجم عملاء مشروع “ابني بيتك بإيدك” في الفترة اللخيرة، رجل الأعمال الشاب محمود عبد الشافي صاحب المبادرة، متهمينه بالنصب عليهم في مبلغ 2 مليار جنيه من مختلف المحافظات، في المشروعات التي لم يتم تسليمها حتى الآن.

وقال عملاء، إنهم خسروا “شقى” عمرهم بسبب تعرضهم للنصب على حسب وصفهم من محمود عبد الشافي، واصفينه بأنه مستريح القاهرة الجديد، مع اتخاذ إجراءات قانونية ببلاغات إلى النائب العام ومباحث الأموال العامة.

وأكد العملاء، أن فروع شركة “ابني بيتك بإيدك” تم إغلاقها واختفاء المسئولين عنها، وأنهم غير قادرين للوصول إلى أي مسئول ما دفعهم للتقدم ببلاغات رسمية للجهات المسئولة في الدولة للحصول على مستحقاتهم، التي تتجاوز 2 مليار جنيه و٥٠٠ مليون جنيه. 

ابني بيتك بإيدك مشروع “ابني بيتك بإيدك” مباحث الجيزة الدقي نصب

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