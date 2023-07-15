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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد العاملين بمدينة العلمين: اعتبرها دبي الثانية وتمتلك مقومات مميزة

أحد العاملين بمدينة
أحد العاملين بمدينة العلمين

خصص الإعلامي جابر القرموطي، فقرة خاصة من برنامجه اليوم للحديث عن مدينة العلمين الجديدة، والعاملين بالمدينة، وما حدث فيها من تطور خلال الفترة الأخيرة، قبل استقبال مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، وسط ترقب من الجميع حول هذا المهرجان. 

وتحدث "القرموطي"، مع عدد من العاملين خلال فقرته من برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، حول تفضيل العمال التواجد في مدينة العلمين الجديدة. 

وقال أحد العاملين يُدعى محمد جابر، إنه سعيد بالعمل في مدينة العلمين الجديدة، وكان متواجد في مدينة دبي قبل قدومه إلى الإمارات، لافتا إلى أنه يعتبر مدينة العلمين الجديدة هي دبي الثانية، من ما تملكه هذه مقومات مميزة، "أنا فرحان أن في حاجة في مصر بالتميز ده". 

وأضاف، أن مدينة العلمين تشهد فعاليات عديدة في فصل الصيف عادة، والكثير من الناس يقصدون العلمين في المصايف في الفترة الحالية، “أنا ببقى مبسوط أن أنا ببقى سعيد لما بشوف الفعاليات دي وانا شغال، وفي ناس كتير مفتوح بيوتها بسبب الشغل هنا والفعاليات اللي بتتعمل".

 

العلمين مدينة العلمين مدينة العلمين الجديدة جابر القرموطي برنامج مانشيت سي بي سي

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