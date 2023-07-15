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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من داخل إحدى المعدات.. جابر القرموطي يحاور عاملا في العلمين الجديدة

أحد العاملين من مدينة
أحد العاملين من مدينة العلمين الجديدة

خصص الإعلامي جابر القرموطي، فقرة خاصة من برنامجه اليوم للحديث عن مدينة العلمين الجديدة، والعاملين بالمدينة، وما حدث فيها من تطور خلال الفترة الأخيرة، قبل استقبال مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، وسط ترقب من الجميع حول هذا المهرجان. 

وتحدث "القرموطي"، مع عدد من العاملين خلال فقرته من برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، حول تفضيل العمال التواجد في مدينة العلمين الجديدة. 

وأجرى "القرموطي" حوار مع أحد السائقين على أحد المعدات في مدينة العلمين يُدعى "عم أحمد"، والذي قال، إنه يعمل في مدينة العلمين منذ خمس سنوات، ويأتي من محافظة الشرقية، موضحا أنه يعمل على آلة تُدعى "الشوكة" والتي تساعد في تسهيل العديد من الأعمال التي لا يستطيع الونش العمل فيها. 

وأضاف أحمد، مشروع العلمين الجديدة وغيره من المشاريع سبب رزق للكثير من العاملين، "أنا فاتح بيتي من المشروع ده، ولولا المشروع ده كان زماني قاعد في البيت لا أكل ولا شرب، فالحمد لله على المشروع ده وغيره من المشاريع". 

وأردف، أنه سعيد للغاية بما وصلت إليه مدينة العلمين الجديدة في الوقت الحالي، خاصة أنه واحد من العاملين المساعدين في إنشاء هذا الصرح الضخم، "أنا بتباهى وسط عيالي لما بشوف إعلانات العلمين في التلفزيون إني أنا شغال في المكان ده، ومساهم في الجمال ده". 

العلمين الجديدة جابر القرموطي برنامج مانشيت سي بي سي

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