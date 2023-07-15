عالطبطاب.. عمرو أديب يعلق على مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

عقب الإعلامي عمرو أديب، على قرعة كأس العالم ومجموعة منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم، والتي كانت تضم مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي، قائلا: “أوكازيون”.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr: “يعني أنت لو مطلعتش كأس العالم من تلك المجموعة، يبقي ننزل كلنا نشرب سجاير.. يعني فيتوريا دا جياله على الطبطاب".

وعقب الإعلامي عمرو أديب، على نتيجة مباراة "الاهلي والزمالك" بالدوري المصري أمس، قائلا: إن نتيجة المباراة لم تكن مفاجأة، ولكن عدد الأهداف كانت كثيرة وثقيلة.

وأضاف خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr: “هناك فرق بين اللاعب اللي أمه أخدته من إيده وقالته امضي للأهلي.. حسين الشحات إمبارح جاب جونين حلوين”.