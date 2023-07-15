روسيا ترد على تصريحات أردوغان بشأن صفقة الحبوب

أعلن الكرملين، مساء أمس الجمعة، أنه لم يصدر عن الجانب الروسي أي إعلان يتعلق بتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي ينتهي الإثنين المقبل، وتعمل أنقرة على التوسط من أجل استمراره.

وجاء إعلان الكرملين بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم الجمعة، قال فيها إنه "متفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تمديد الاتفاق".

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله: "لم يكن هناك أي إعلان من الجانب الروسي بهذا الخصوص".

في الوقت نفسه، قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ما زال ينتظر ردا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مقترح بتمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود، إلى ما بعد يوم الاثنين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن غوتيريش كتب إلى بوتين، يوم الثلاثاء، يطلب منه تمديد اتفاق البحر الأسود مقابل ربط شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي بنظام الدفع الدولي سويفت.

في المقابل، نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن بوتين قوله، الخميس، إنه لم يطلع على رسالة جوتيريش التي يقترح فيها تمديد الاتفاق، لكن روسيا على اتصال بمسؤولين في الأمم المتحدة.