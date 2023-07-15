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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وكالة الطاقة الدولية تقلل من توقعات الطلب على النفط في 2023

صدى البلد

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط سيرتفع إلى مستوى قياسي هذا العام لكن في ظل الظروف الاقتصادية المعاكسة ورفع أسعار الفائدة، ستكون الزيادة أقل بقليل من المتوقع.
              
وعلى الرغم من التوقعات بوصول الطلب إلى 102.1 مليون برميل يوميًا، خفضت الوكالة، ومقرها باريس، توقعاتها للنمو لأول مرة هذا العام بمقدار 220 ألف برميل يوميًا إلى 2.2 مليون برميل يوميًا.
              
وذكرت في تقريرها الشهري عن النفط أن "الطلب العالمي على النفط يتعرض لضغوط من البيئة الاقتصادية الصعبة الناتجة عن أسباب منها التشديد النقدي على وجه الخصوص في العديد من الدول المتقدمة والنامية".
              
وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن يأتي أكثر من ثلثي نمو الطلب هذا العام من الصين حيث من المقرر أن تزداد وتيرة الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة خاصة في وقت لاحق من العام الجاري. وقالت إن الطلب في البلدان المتقدمة وخاصة أوروبا لا يزال ضعيفًا.
              
وأردفت الوكالة قائلة إن نمو الطلب على النفط يتجه للانخفاض بواقع النصف العام المقبل إلى 1.1 مليون برميل يوميًا، مما يعكس التوجه إلى تصنيع السيارات الكهربائية وترشيد الطاقة.

اسعار الفائدة الانتعاش الاقتصادي السيارات الكهربائية الطاقة الدولية الطلب العالمي على النفط

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