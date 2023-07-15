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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تقرير برلماني يطالب بالتوسع في توفير فرص الاستثمار الرياضي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شدد تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2023، على ضرورة ترسيخ قيم الشخصية المصرية، وأوصت بضرورة وضع استراتيجية لبناء وتنمية الشخصية المصرية والعمل على بناء جيل من النشء يحافظ على القيم الدينية والسلوكية والإنسانية في المجتمع المصرى.

وشددت على ضرورة تطوير السياسات العامة والتشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني ونشر ثقافة الأمن السيبراني ورفع درجة الوعى بالمهارات اللازمة للتعامل مع العالم الرقمى وضمان حماية البيانات وخصوصية المستخدمين، والحفاظ على أمن المعلومات.

وفي مجال الشباب والرياضة رأت اللجنة ضرورة دعم وإعداد أجيال من الشباب الرياضيين القادرين على المشاركة في المحافل الدولية وحصد البطولات بما يرسخ مكانة مصر الدولية. تنمية الوعي الثقافي والعلمي والرياضي بين الشباب والنشء وزيادة مستويات الوعي المجتمعي.

كما أوصت بالتوسع في تحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع لدعم مشاركة الشباب في مناقشة القضايا الوطنية والعمل على تطوير البنية التحتية لها وتنوع الانشطة المختلفة بها.

وشدد تقرير لجنة الشئون الاقتصادية حول مشروع  خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2023، بالتوسع في توفير فرص الاستثمار الرياضي، وإطلاق مبادرات للصناعات الرياضية.

رياضة الرياضة خطه التنميه خطة التنمية الاقتصادية مجلس الشيوخ

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